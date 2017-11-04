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Главные новости Пермского края
05:18  04 ноября 2017 0

Пермский оперный театр получит федеральный грант от Минкульта

Виды города, основные здания и учреждения, памятники. Пермь, оперный театр пермский
В канун нового года жители Перми смогут посетить легендарный новогодний спектакльФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Пермский театр оперы и балета получит 12 миллионов рублей от Министерства культуры России на постановку балета «Щелкунчик» Петра Чайковского.

Министерство культуры России выделит гранты на общую сумму 100 миллионов рублей 13 театрам на создание творческих проектов, среди которых новогодний спектакль «Щелкунчик», автором которого выступит главный балетмейстер театра Алексей Мирошниченко. Как сообщает Business Class, полученные средства будут направлены на изготовление костюмов и декораций. Премьера балета состоится накануне Нового года — 28 декабря. Действие постановки перенесено в Санкт-Петербург 1892 года.

«Когда ты делаешь современную версию классического произведения, твои руки развязаны, ты свободен в выборе интерпретации. Здесь же я жестко ограничен классической формой, но в этих рамках хочется сделать какие-то собственные музыкальные и сюжетные открытия», — отметил Мирошниченко.

Сергей Макеев
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