Рауль Кастро поздравил «дорогого товарища» Зюганова со 100-летием революции

Геннадий Зюганов принял поздравление от кубинского революционера
Кубинский лидер Рауль Кастро поздравил председателя партии КПРФ Геннадия Зюганова со 100-летней годовщиной революции 1917-го года в России. Поздравление опубликовано на сайте газеты Granma.
«Дорогой товарищ, примите мои самые искренние поздравления от Коммунистической партии Кубы по случаю празднования столетия Великой Октябрьской социалистической революции», — говорится в обращении, которое приводит RT.
Кастро добавил, что «это значительное событие повлияло на «борьбу за независимость, деколонизацию и самоопределение народов».
Ранее Nation News сообщали, что Владимир Путин выразил надежду, что 100-летие Октябрьской революции в российском обществе воспримут как символ преодоления раскола.