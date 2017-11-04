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04 ноября 2017
21:04  04 ноября 2017 0

Рауль Кастро поздравил «дорогого товарища» Зюганова со 100-летием революции

Пресс-конференция КПРФ в ТАСС с участием лидера партии Геннадием Зюгановым. Москва, зюганов геннадий, жест
Геннадий Зюганов принял поздравление от кубинского революционераФото: Владимир Андреев © URA.RU

Кубинский лидер Рауль Кастро поздравил председателя партии КПРФ Геннадия Зюганова со 100-летней годовщиной революции 1917-го года в России. Поздравление опубликовано на сайте газеты Granma.

«Дорогой товарищ, примите мои самые искренние поздравления от Коммунистической партии Кубы по случаю празднования столетия Великой Октябрьской социалистической революции», — говорится в обращении, которое приводит RT.

Кастро добавил, что «это значительное событие повлияло на «борьбу за независимость, деколонизацию и самоопределение народов».

Ранее Nation News сообщали, что Владимир Путин выразил надежду, что 100-летие Октябрьской революции в российском обществе воспримут как символ преодоления раскола.

Сергей Снегирев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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