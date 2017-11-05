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05 ноября 2017
04 ноября 2017
00:24  05 ноября 2017 0

Финские дипломаты объявили в розыск актера Мэтта Деймона

От звезды ждут поздравлений к 100-лению обретения страной независимостиФото: Facebook, официальная страница посольства Финляндии в США

Посольство Финляндии в США объявило о розыске Мэтта Деймона. От известного голливудского актера ждут поздравлений к 100-летию независимости Финляндии.

«Финляндия срочно просит вас о помощи, — говорится в обращении, опубликованном на странице дипмиссии в сети Facebook. — До 100-летия обретения нзависимости остался всего месяц, и нам нужно найти Мэтта Деймона! Для нас было бы большой честью, если бы Мэтт, дед которого был родом из Финляндии, записал поздравление».

Дипломаты отмечают, что найти актера через социальные сети было бы просто, так как все люди «связаны друг с другом».

Как сообщает Lenta, Мэтт Деймон ранее неоднократно упоминал в интервью о своем финском происхождении. Его деда со стороны матери при рождении звали Джон Паяри, но позже тот сменил фамилию на звучащую более по-американски Пейдж.

Отметим, до 1917 года Финляндия входила в состав Российской империи на правах автономии. После революции государство обрело независимость.

Евгений Александров
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