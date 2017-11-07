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Главные новости Тюменской области
21:18  07 ноября 2017 0

«Сейчас действительно критическое положение». Жена разбившегося пилота Ми-8 пожаловалась на авиакомпанию

Погибший при крушении Ми-8 Евгений БарановФото: с сайта tumix.ru

После гибели командира вертолета Ми-8, разбившегося у Шпицбергена, его семья испытывает материальные трудности. Супруга погибшего Евгения Баранова сообщает на своей странице «ВКонтакте», что «Сбербанк» отказывается идти навстречу в вопросах выплаты ипотеки, а директор авиакомпании «Конверс-Авиа» не выразил соболезнований.

«Никогда ни о чем не просила, но сейчас действительно критическое положение. У нас была ипотека в „Сбербанке“ в строящемся доме, „Сбербанк“ не идет ни на какие уступки в связи со сложившейся ситуацией, ни на заморозку, ни на уменьшение процентов. Я вынуждена просить о помощи, кто сколько может. Моя карта Сбербанка 4276 8670 2305 3557 (Оксана Баранова)», — пишет у себя на странице вдова.

Она также рассказала, что после авиакатастрофы ей не позвонил директор авиакомпании «Конверс-Авиа», чтобы выразить соболезнования. Никакой материальной помощи от компании семья не получала. Друзья поделились горьким опытом с Барановой, заявив, что она «ничего не дождется от этой компании — они просто переименуются и все на этом», — цитирует супругу погибшего портал Tumix.ru.

Ранее губернатор Тюменской области Владимир Якушев заявил, что семьям погибших тюменских пилотов при крушении Ми-8 будет оказана материальная помощь. Оксана Баранова подтвердила получение денег, поблагодарив губернатора и сообщив, что эти деньги направит на погашение части ипотеки.

В настоящий момент вдова отправила письмо в Московское отделение «Сбербанка» с просьбой снизить процент ипотечных выплат или дать отсрочку, так как в Тюмени этот вопрос не смогли решить. Корреспонденту «URA.RU» комментарии от «Сбербанка» и авиакомпании «Конверс-авиа» получить не удалось.

Напомним, на борту воздушного судна, пилотируемого тюменцами Евгением Барановым и Владимиром Фроловым, находилось восемь человек. На сегодняшний день Ми-8 поднят на поверхность, однако обнаружено тело лишь одного из восьми погибших. Как установлено, все находившиеся на борту успели покинуть машину, однако не сумели воспользоваться спасательными жилетами.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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