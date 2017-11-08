В ХМАО оставшийся без присмотра младенец застрял за батареей и обжегся

Ребенок застрял между кроватью и радиатором отопления
Югорские следователи проверяют обстоятельства, при которых младенец получил ожоги. По предварительной информации, ребенок, оставленный родителями без присмотра, завалился за батарею, сообщили в пресс-службе регионального СКР.
В полицию второго ноября поступило сообщение от одного из жителей Нефтюганска, что в квартире у соседей уже долгое время плачет младенец. Приехавшие по вызову сотрудники вневедомственной охраны обнаружили, что родителей дома нет, а ребенок застрял между кроватью и радиатором отопления.
Специалисты проведут экспертизу, также следователям предстоит установить степень вины родителей младенца. После этого силовики примут решение по возбуждению уголовного дела.