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Главные новости Югры
10:38  08 ноября 2017 0

В ХМАО оставшийся без присмотра младенец застрял за батареей и обжегся

Батарея отопления, холод, батарея, отопление
Ребенок застрял между кроватью и радиатором отопленияФото: Лариса Рычкова © URA.RU

Югорские следователи проверяют обстоятельства, при которых младенец получил ожоги. По предварительной информации, ребенок, оставленный родителями без присмотра, завалился за батарею, сообщили в пресс-службе регионального СКР.

В полицию второго ноября поступило сообщение от одного из жителей Нефтюганска, что в квартире у соседей уже долгое время плачет младенец. Приехавшие по вызову сотрудники вневедомственной охраны обнаружили, что родителей дома нет, а ребенок застрял между кроватью и радиатором отопления.

Специалисты проведут экспертизу, также следователям предстоит установить степень вины родителей младенца. После этого силовики примут решение по возбуждению уголовного дела.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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