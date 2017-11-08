Курган теряет население. Зато растет зарплата и снижается инфляция

В Кургане за девять месяцев 2017 года отмечено снижение количества населения, в то время как год назад за тот же период численность населения выросла. Такие данные публикует пресс-служба мэрии.
На 1 октября 2017 года в Кургане проживало 319,4 тысячи человек. Уровень рождаемости за год снизился с 14,2 человек на тысячу населения до 12. Всего за девять месяцев родился 2891 ребенок, что на 564 человека меньше, чем за тот же период прошлого года, отметили в департаменте экономического развития, предпринимательства и торговли администрации города.
В то же время смертность практически не изменилась — количество умерших уменьшилось на 83 человека и составило 3260 человек. В итоге естественная убыль населения да девять месяцев текущего года составляет 369 человек, а в 2016 году наблюдался прирост на 112 человек.
По данным мэрии, темпы инфляции в городе снизились составили 101,4%. Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций за январь — август текущего года увеличилась по сравнению с тем же периодом 2016 года на 6,6% и составила более 30,2 тысяч рублей. Реальная заработная плата выросла на 2,2%.
На 23 октября 2017 года число безработных, официально зарегистрированных в службе занятости, составило 2058 человек, уровень регистрируемой безработицы на данную дату составил 1,21%.