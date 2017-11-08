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08 ноября 2017
12:57  08 ноября 2017 0

Покинувшую страну жену Джигарханяна поймали на лжи Малахову

Армен Джигарханян, джигарханян армен
82-летний Джигарханян разводится с 38-летней супругойФото: Кадр из фильма «Тегеран- 43»

Журналисты поймали на лжи супругу Армена Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую. В эфире шоу Андрея Малахова на «России 1» она рассказывала, что получала в театре актера 40 тысяч рублей в месяц. Однако появилась информация, что доходы Цымбалюк-Романовской превышали полмиллиона рублей.

В доказательство kp.ru опубликовала справку из Федеральной налоговой службы. В ней говорится, что за третий квартал 2017 года супруга Джигарханяна заработала почти два миллиона рублей. Получается, что Цымбалюк-Романовская в месяц зарабатывала более 660 тысяч рублей, уточняет издание.

Правоохранители продолжают проверку финансовой деятельности Драматического театра Армена Джигарханяна, которым руководила Цымбалюк-Романовская. «Дни.ру» пишет, что силовики нашли около 80 миллионов рублей, выведенных в офшоры.

«Деньги, выделявшиеся театру из госбюджета, поступали в банк, а оттуда отправлялись по платежам на различные закупки. Часть закупок осуществлялась в реальности, часть — только по бумагам. Уходили деньги в открытые в офшорах фирмы. Банковская документация по всем договорам и закупкам изъята и отправлена на экспертизу», — цитирует издание источник в силовых органах.

Как писало «URA.RU», 82-летний Армен Джигарханян готовится через суд расторгнуть брак с 38-летней Виталиной Цымбалюк-Романовской. Она, по данным СМИ, уехала за границу. Ранее театральный режиссер обвинил супругу в том, что она хотела его убить, а потом присвоить имущество.

Виктор Дорофеев
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