Покинувшую страну жену Джигарханяна поймали на лжи Малахову

Журналисты поймали на лжи супругу Армена Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую. В эфире шоу Андрея Малахова на «России 1» она рассказывала, что получала в театре актера 40 тысяч рублей в месяц. Однако появилась информация, что доходы Цымбалюк-Романовской превышали полмиллиона рублей.
В доказательство kp.ru опубликовала справку из Федеральной налоговой службы. В ней говорится, что за третий квартал 2017 года супруга Джигарханяна заработала почти два миллиона рублей. Получается, что Цымбалюк-Романовская в месяц зарабатывала более 660 тысяч рублей, уточняет издание.
Правоохранители продолжают проверку финансовой деятельности Драматического театра Армена Джигарханяна, которым руководила Цымбалюк-Романовская. «Дни.ру» пишет, что силовики нашли около 80 миллионов рублей, выведенных в офшоры.
«Деньги, выделявшиеся театру из госбюджета, поступали в банк, а оттуда отправлялись по платежам на различные закупки. Часть закупок осуществлялась в реальности, часть — только по бумагам. Уходили деньги в открытые в офшорах фирмы. Банковская документация по всем договорам и закупкам изъята и отправлена на экспертизу», — цитирует издание источник в силовых органах.
Как писало «URA.RU», 82-летний Армен Джигарханян готовится через суд расторгнуть брак с 38-летней Виталиной Цымбалюк-Романовской. Она, по данным СМИ, уехала за границу. Ранее театральный режиссер обвинил супругу в том, что она хотела его убить, а потом присвоить имущество.