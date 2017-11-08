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08 ноября 2017
15:54  08 ноября 2017 0

Россети решили судьбу двух уральских энергетических топов. Одному не повезло

Бюджетное послание губернатора на первом заседании заксобрания СО. Екатеринбург , куйвашев евгений, дрегваль сергей
Контракт Дрегваля (слева) уже продлен, хотя официально срок полномочий еще не истекФото: Александр Мамаев © URA.RU

На следующей неделе решится судьба двух крупных уральских энергетических топ-менеджеров. В пятницу, 17 ноября, истечет срок действия контрактов гендиректора МРСК Урала Сергея Дрегваля и управляющего директора ЕЭСК Олега Мошинского. Продление их контрактов, как утверждают представители энергетической сферы, уже давно решенный вопрос.

Сразу два независимых источника энергетической сферы заверили «URA.RU», что вопрос с Дрегвалем уже решен на самом высоком уровне и его контракт продлен. Собеседник агентства утверждает, что полномочия уральского топа были лишний раз подтверждены на встрече, которая прошла на днях в офисе Россетей («материнская» компания для МРСК Урала) в Москве.

Куда меньше оптимизма у энергетиков в отношении Олега Мошинского, являющегося управляющим директором АО «ЕЭСК». Сегодня он находится в отпуске в Таиланде, откуда, как утверждают источники агентства, вернется, уже перестав быть топ-менеджером электросетевой компании. Кем заменят энергетика, пока неизвестно — «торг» за место ведут сразу несколько групп влияния, включая администрацию губернатора Свердловской области.

«У генерального директора МРСК Урала и директора филиала „Свердловэнерго“ трудовые контракты действуют до 17 ноября этого года. Поэтому какие-либо официальные комментарии в настоящий момент давать преждевременно. Компания в обязательном порядке своевременно проинформирует редакцию о любых кадровых перестановках, если таковые будут происходить в МРСК Урала», — пояснила «URA.RU» руководитель пресс-службы Наталья Балдова.

Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.Ru»
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