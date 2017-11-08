В Перми неизвестный тайно снимал в ванной 13-летнюю школьницу

В Кировском районе Перми было заведено уголовное дело по факту нарушения неприкосновенности частной жизни. В ванной комнате коммунальной квартиры нарушитель закона установил видео-устройство и записывал всё происходящее, сообщает пермский портал «Рифей».
Тщательно замаскированный от глаз жителей мобильник с включенной камерой обнаружила 13-летняя школьница. После обнаружения гаджет у девочки забрал сосед, а через некоторое время изображение юной пермячки в ванной появилось в социальных сетях. После инцидента родители школьницы обратились в правоохранительные органы.
«В настоящее время проведен обыск у одного из жильцов данной квартиры, изъяты сотовые телефоны, компьютер, сейчас проводятся экспертизы. Расследование продолжается», — приводит издание слова Эльвиры Каволюкайте, следователя СУ СК России по Пермскому краю.
Ранее за вуайеризмом застали одного из депутатов Красноуфимска. Он подглядывал за женщинами в туалете.