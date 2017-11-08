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08 ноября 2017
07 ноября 2017
06 ноября 2017
19:46  08 ноября 2017 0

В Перми неизвестный тайно снимал в ванной 13-летнюю школьницу

Инстаграмеры на выставке
Неизвестный тщательно замаскировал мобильный телефон с включенной камеройФото: Анна Майорова © URA.RU

В Кировском районе Перми было заведено уголовное дело по факту нарушения неприкосновенности частной жизни. В ванной комнате коммунальной квартиры нарушитель закона установил видео-устройство и записывал всё происходящее, сообщает пермский портал «Рифей».

Тщательно замаскированный от глаз жителей мобильник с включенной камерой обнаружила 13-летняя школьница. После обнаружения гаджет у девочки забрал сосед, а через некоторое время изображение юной пермячки в ванной появилось в социальных сетях. После инцидента родители школьницы обратились в правоохранительные органы.

«В настоящее время проведен обыск у одного из жильцов данной квартиры, изъяты сотовые телефоны, компьютер, сейчас проводятся экспертизы. Расследование продолжается», — приводит издание слова Эльвиры Каволюкайте, следователя СУ СК России по Пермскому краю.

Ранее за вуайеризмом застали одного из депутатов Красноуфимска. Он подглядывал за женщинами в туалете.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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