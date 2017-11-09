Перед смертью дочь Гурченко открыла Андрею Малахову семейные тайны. ВИДЕО

В день смерти Марии Королевой, дочери актрисы Людмилы Гурченко, вышла передача «Прямой эфир» Андрея Малахова. Это стало последним ее интервью, в котором она рассказала о своей знаменитой матери и ее отношениях с мужчинами.
Передача Малахова изначально готовилась к годовщине смерти Людмилы Гурченко — 12 ноября. Но в связи со смертью Королевой ее выпустили уже 8 ноября.
Мария Королева была единственной дочерью звезды советской эстрады и кино Людмилы Гурченко. Ее отец — писатель Борис Андроникашвили, который ушел из семьи, когда дочери исполнился год. С Марией, по его словам, он виделся очень редко. Зато дочь Гурченко была очень благодарна Иосифу Кобзону, который о ней заботился все детство.
Как передает издание Дни.ru, на передаче Мария также впервые встретилась со своим сводным братом — сыном Андроникашвили Сандро.
Напомним, Мария Королева скончалась 8 ноября у подъезда собственного дома. По словам очевидцев, она собралась пойти в поликлинику, но на выходе из дома у женщины прихватило сердце. Врачи не успели ее спасти.