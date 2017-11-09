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09 ноября 2017
17:17  09 ноября 2017 0

Путин осматривает компрессорный завод в Челябинске

Выступление президента РФ Владимира Путина на медиафоруме ОНФ. Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин встречается с работниками челябинского заводаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Первым объектом, на который прибыл президент РФ Владимир Путин после прилета в Челябинск, стал компрессорный завод в Красноармейском районе, где в эти минуты глава государства встречается с сотрудниками предприятия, передает корреспондент «URA.RU». Его сопровождает губернатор Борис Дубровский.

Завод находится по дороге из аэропорта. Визит Путина на предприятие освещают журналисты кремлевского пула. Уральские корреспонденты находятся на заводе «Русские электрические двигатели» промышленной группы «Конар». На этой площадке Владимир Путин и его коллега Нурсултан Назарбаев проведут деловую часть стартовавшего накануне, 8 ноября, российско-казахстанского форума.

В Челябинске сейчас находятся руководители ключевых министерств. Также на Южный Урал прибыл вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

Ожидается, что Владимир Путин откроет в Челябинске памятник царскому реформатору, премьер-министру дореволюционной России Петру Столыпину.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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