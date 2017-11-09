17:20 09 ноября 2017 0

Ольга Бузова собралась участвовать в шоу «Холостяк» Фото: личная страница Бузовой Ольги в Instagram

Ольга Бузова может стать героиней нового сезона шоу «Холостяк», которое выходит в эфир на телеканале ТНТ. Организаторы готовы изменить суть программы, теперь мужчины будут бороться за симпатию начинающей певицы и ведущей «Дома-2».

Как сообщает телеграмм-канал Hollyweed, Бузова станет первой героиней проекта, за сердце которой будут бороться десятки мужчин. Ранее главными участниками шоу были исключительно мужчины — резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов, певец Алексей Воробьев, актер Илья Глинников и другие.

Когда шоу выйдет в эфир, пока неизвестно. Создатели не раскрывают подробностей нового проекта, а сама певица хранит молчание.

Год назад Ольга Бузова развелась с мужем, футболистом Дмитрием Тарасовым. Новые отношения певица пока не начинает, посвятив всю себя концертной деятельности.