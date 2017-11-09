{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В планах - переговоры с президентом Казахстана.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,25
Динамика за 2 недели
Евро 68,79
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
09 ноября 2017
17:20  09 ноября 2017 0

Ради Бузовой изменят формат популярного шоу на ТНТ. Певица начнет новые отношения в телеэфире

Бузова Ольга, бузова ольга
Ольга Бузова собралась участвовать в шоу «Холостяк»Фото: личная страница Бузовой Ольги в Instagram

Ольга Бузова может стать героиней нового сезона шоу «Холостяк», которое выходит в эфир на телеканале ТНТ. Организаторы готовы изменить суть программы, теперь мужчины будут бороться за симпатию начинающей певицы и ведущей «Дома-2».

Как сообщает телеграмм-канал Hollyweed, Бузова станет первой героиней проекта, за сердце которой будут бороться десятки мужчин. Ранее главными участниками шоу были исключительно мужчины — резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов, певец Алексей Воробьев, актер Илья Глинников и другие.

Когда шоу выйдет в эфир, пока неизвестно. Создатели не раскрывают подробностей нового проекта, а сама певица хранит молчание.

Год назад Ольга Бузова развелась с мужем, футболистом Дмитрием Тарасовым. Новые отношения певица пока не начинает, посвятив всю себя концертной деятельности.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров