{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В планах - переговоры с президентом Казахстана.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,25
Динамика за 2 недели
Евро 68,79
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
09 ноября 2017
08 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
18:29  09 ноября 2017 0

На Урале 5-летняя девочка рассказала о том, как ее насиловали мать и отчим. ВИДЕО

Девочку рассказала во что с ней «играли» мама и дядя СережаФото: depositphotos.com © URA.RU

5-летняя девочка Катя, которую житель Екатеринбурга силой отбил у бывшей жены, рассказала о том, как она жила с мамой и дядей Сережей. Психолог Оксана Симонова сумела разговорить девочку и узнать страшные подробности. Результаты переданы в четвертое следственное управление ГСУ СКР с дислокацией в Екатеринбурге, где расследуется уголовное дело.

«Разговор шел в игровой форме, девочка на куклах показывала о том, как с ней „играли“ мать и ее сожитель. При этом использовались картинки приспособлений этих извращенцев. Девочка рассказала, что неоднократно подвергалась анальному изнасилованию, как со стороны родной матери, так и ее сожителя», — рассказала «URA.RU» Оксана Симонова.

К такому же выводу пришла Ольга Усова судебный эксперт-психолог, кандидат психологических наук. В ходе исследования по специальной методике она обнаружила 32 признака, говорящие о том, что ребенок подвергался сексуальному насилию. Результаты исследования предоставили и одни из крупнейших экспертов-криминалистов в стране профессор Елена Холопова и ее коллега Галина Кравцова из Калининграда. Они пришли к выводу, что анализ аудио и видео показаний девочки свидетельствует о том, что в ее отношении были совершены действия насильственного сексуального характера.

Это первые секунды из часового разговора с девочкой. То, что дальше рассказывает ребенок, публиковать нельзя по закону

«Дядя Сережа» — это Сергей Справцев, о котором ранее писало «URA.RU». В отношении него в СКР расследуется уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Садист Сергей Справцев под ником Армада является садистом в буквальном смысле, так как в кругах извращенцев Екатеринбурга считается хорошим специалистам в БДСМ.

Отец девочки рассказал, что с женой они расстались после того, как ее мазохистские потребности в садистских избиениях, пытках и генитальных истязаниях стали проявляться все чаще. Женщина стала жить с садистом, девочка осталась у матери. У психолога Оксаны Симоновой, представляющей интересы отца девочки, появились подозрения в том, что ребенок, находясь в специфической среде, подвергается сексуальному насилию. В сентябре отцу девочки удалось силой отнять дочь у матери, а вскоре после этого был записан рассказ ребенка, как с ней «играли» мама и дядя Сережа.

Вывод судебных экспрертов
Фото: «URA.RU»

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров