18:29 09 ноября 2017 0

Девочку рассказала во что с ней «играли» мама и дядя Сережа Фото: depositphotos.com © URA.RU

5-летняя девочка Катя, которую житель Екатеринбурга силой отбил у бывшей жены, рассказала о том, как она жила с мамой и дядей Сережей. Психолог Оксана Симонова сумела разговорить девочку и узнать страшные подробности. Результаты переданы в четвертое следственное управление ГСУ СКР с дислокацией в Екатеринбурге, где расследуется уголовное дело.

«Разговор шел в игровой форме, девочка на куклах показывала о том, как с ней „играли“ мать и ее сожитель. При этом использовались картинки приспособлений этих извращенцев. Девочка рассказала, что неоднократно подвергалась анальному изнасилованию, как со стороны родной матери, так и ее сожителя», — рассказала «URA.RU» Оксана Симонова.

К такому же выводу пришла Ольга Усова судебный эксперт-психолог, кандидат психологических наук. В ходе исследования по специальной методике она обнаружила 32 признака, говорящие о том, что ребенок подвергался сексуальному насилию. Результаты исследования предоставили и одни из крупнейших экспертов-криминалистов в стране профессор Елена Холопова и ее коллега Галина Кравцова из Калининграда. Они пришли к выводу, что анализ аудио и видео показаний девочки свидетельствует о том, что в ее отношении были совершены действия насильственного сексуального характера.

Это первые секунды из часового разговора с девочкой. То, что дальше рассказывает ребенок, публиковать нельзя по закону

«Дядя Сережа» — это Сергей Справцев, о котором ранее писало «URA.RU». В отношении него в СКР расследуется уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Садист Сергей Справцев под ником Армада является садистом в буквальном смысле, так как в кругах извращенцев Екатеринбурга считается хорошим специалистам в БДСМ.

Отец девочки рассказал, что с женой они расстались после того, как ее мазохистские потребности в садистских избиениях, пытках и генитальных истязаниях стали проявляться все чаще. Женщина стала жить с садистом, девочка осталась у матери. У психолога Оксаны Симоновой, представляющей интересы отца девочки, появились подозрения в том, что ребенок, находясь в специфической среде, подвергается сексуальному насилию. В сентябре отцу девочки удалось силой отнять дочь у матери, а вскоре после этого был записан рассказ ребенка, как с ней «играли» мама и дядя Сережа.