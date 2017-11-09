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09 ноября 2017
19:09  09 ноября 2017 0

Опубликована запись момента взрыва жилого дома в Ижевске. ВИДЕО

При взрыве погибли два человекаФото: «Ижевск», ВК

Появилась запись с камеры наблюдения, которая зафиксировала момент взрыва и обрушения дома на перекрестке улиц Удмуртской и 10 лет Октября. На записи четко видно, что на первом этаже произошел сильный взрыв, после угол дома обрушился. По предварительным данным, произошел взрыв бытового газа.

«По предварительным данным, погибли два человека», — сообщает «Интерфакс».

Количество раненых пока не называется, но уже прозвучало, что среди пострадавших два 15-летних подростка, трое взрослых в тяжелом состоянии. По предварительным данным, под завалами еще остаются люди, работают спасатели.

Видео: телеграм-канал Mash

Александр Лукманов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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