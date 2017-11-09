Участники митинга против «Роснефтегаза» рассказали о преследованиях со стороны корпорации

20:59 09 ноября 2017 0

На участников протестного митинга «Роснефтегаз» пишет заявления в полицию Фото предоставленно очевидцами

Организатор и участники митинга против трудовых нарушений «Роснефтегаза», прошедшего 7 ноября в Новом Уренгое, заявили о давлении на них со стороны руководства корпорации. Организатор митинга Андрей Ткаченко сообщил, что некая женщина, представившаяся юристом компании, пыталась разыскать активистов на новых местах работы. А несколько участников были вызваны на допросы в полицию.

«Вечером мне позвонил сотрудник ОБЭП, сообщил о том, что у них была юрист „Роснефтегаза“ Татьяна Пушкарюк, она написала на меня заявление, якобы я своим участием в митинге опорочила честь „Корпорации Роснефтегаз“. Следователь поставил меня в известность, что юрист на основании доверенности от имени директора „Роснефтегаза“ просила полицию привлечь меня к уголовной ответственности за участие в митинге», — рассказала бывший сотрудник АЗС «Роснефтегаз» Марина Кривошапко из Надыма.

Кривошапко была одной из тех участников митинга, кто не побоялся открыто называть своих имен. Ей пришлось писать объяснительную в полицейском участке о том, что она уже полгода пытается отсудить у корпорации свою зарплату, что о проведении митинга она узнала из объявлений в соцсетях и решила приехать туда отстаивать свои права.

«Все происходит в привычной для них манере, — рассказал агентству „Север-Пресс“ Андрей Ткаченко. — Вместо того чтобы заплатить по всем долгам, рассчитаться с людьми, они устраивают детективы, тратят деньги на публикации в „помойных“ СМИ, привлекают каких-то блогеров, которые никогда в жизни не были на Ямале. Меня это не удивляет, от источника в самой компании я знаю, что люди Ситникова не так давно сами пытались организовать проплаченный митинг против сноса их нелегального моста через Пур. Обещали по пять тысяч рублей каждому, но никто из ямальцев на этот призыв, естественно, не откликнулся», — сказал организатор акции протеста.

Мнение самой корпорации оперативно узнать не удалось. Там не отвечают на телефонные звонки. Во время митинга представительница компании заявляла, что вся акция «проплачена» и проводится, «чтобы организовать давление на Олега Ситникова».

Напомним, 7 ноября, в день столетия Октябрьской революции, бывшие сотрудники «Роснефтегаза» с плакатами и транспарантами собрались у офиса компании в Новом Уренгое. Люди прибыли в газовую столицу России из разных городов: Надыма, Ноябрьска, Тюмени, Кургана, Уфы. Они требовали погашения долгов по зарплате и проведения полномасштабной проверки всеми компетентными структурами деятельности «Корпорации Роснефтегаз» бизнесмена Олега Ситникова.