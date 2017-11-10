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Главные новости Ямала
17:58  10 ноября 2017 0

Соцсети обсуждают, как в салехардской больнице медсестры издеваются над ребенком. ВИДЕО

Вакцинация от гриппа. Челябинск, медсестра, лекарство, укол, шприц, игла, медицина, врач
В больнице медсестры издевались над ребенком и снимали это на видеоФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В соцсетях обсуждают поведение медперсонала педиатрического отведения салехардской больницы. Пользователей обеспокоила история о том, что медперсонал, по словам очевидицы произошедшего, издевался над маленькой девочкой-сиротой с проблемами зрения. Инициатор обсуждения прикрепила к своему посту видео, на котором девушка в медицинской форме вставляет маленькой девочке в уши наушники, в которых оглушительно громко играет музыка. Звук из наушников слышен даже на видеозаписи.

«Когда я сделала замечание, как обращаются с ребенком, мне ответили: „Не учите меня работать“», — возмущается автор поста.

Это видео в соцсетях вызвало бурную реакцию и даже нецензурную брань. Некоторые призвали обратиться с видеозаписью к главврачу для разбирательства.

Медсестра, ответившая на звонок корреспондента «URA.RU» в педиатрическое отделение, не представилась, но подтвердила, что видеозапись в больнице уже видели и она действительна была сделана в этом отделении.

«Это не врачи, а медсестры. По виду, снято в сестринской. И эта девочка не сирота. Родители у нее есть. Но лежит она по „социальным показателям“. Она здорова, ни от чего не лечится. Просто временно изъята из семьи», — рассказали «URA.RU» в отделении педиатрии.

Обсудить инцидент с заведующим отделением пока не удалось. Он занят работой.

Вячеслав Егоров
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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