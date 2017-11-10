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10 ноября 2017
21:19  10 ноября 2017 0

Навальному одобрили 13 митингов, но он зовет сторонников на несогласованную акцию в Ижевск

Встреча Алексея Навального с екатеринбуржцами. Екатеринбург, навальный алексей
Блогер собирается лично приехать в Ижевск, где не согласовали митингФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Митинги Навального
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Блогеру Алексею Навальному согласовали 13 акций в крупных городах России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Челябинск и Кемерово. Однако он призывает сторонников выходить на несанкционированные митинги в Ижевске и Смоленске.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление анонимного источника в МВД РФ. Все акции должны были проходить с 10 по 12 ноября. Собеседник агентства отметил, что сам Навальный планирует посетить именно несогласованную акцию.

Челябинск обвиняет штаб Навального в пустой трате городского ресурса

«Он получил разрешение на 13 акций, поэтому его заявления, что ему тотально отказывают в согласованиях акций в стране, не соответствуют действительности. Однако он намерен принять участие там, где она не согласована», — сказал источник. В Ижевске команда Навального даже не подавала заявку на митинг, уточняет «Взгляд».

В столице Удмуртии 11 и 12 ноября объявлены днями траура по погибшим при обрушении панельного жилого дома. Трагедия унесла жизни шести человек. Судьба двоих остается неизвестной. Спасатели продолжают работать на месте происшествия. Ранее «URA.RU» сообщало, что в Ижевске задержали мужчину, в квартире которого произошел хлопок газа, — именно с нее началось обрушение.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
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