На юге Франции машина въехала в группу пешеходов. ВИДЕО

02:25 11 ноября 2017 0

Трое пострадавших доставлены в больницы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В пятницу, 10 ноября, во французском городе Бланьяк 28-летний мужчина врезался на автомобиле в группу студентов. Двое из них — 23-летний мужчина и 22-летняя девушка — получили легкие травмы, а вот состояние еще одной девушки врачи оценивают как тяжелое.

ЧП произошло недалеко от лицея Сент-Экзюпери. Как позже рассказал сам водитель, он психически болен. Наезд на людей осуществил умышленно, отметили очевидцы. При задержании мужчина сопротивления не оказывал, пишет ТАСС со ссылкой на прокурора Тулузы Пьер-Ив Куйо.

Расследованием инцидента занимается региональное управление юридической полиции Тулузы. Отмечается, что в картотеке лиц, которых подозревают к террористической деятельности, мужчины нет. Хотя во внимание полиции по ряду правонарушений он уже попадал.