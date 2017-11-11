В резиденции Кобылкина нашли унитаз за 8 млн рублей

05:59 11 ноября 2017 0

В резиденции ямальского губернатора нашли дорогостоящий унитаз Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В резиденции губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина появился эксклюзивный итальянский унитаз стоимостью 8 миллионов рублей. Дорогостоящую сантехнику в рамках «регионального инновационно-инвестиционного проекта» по документам провели как «дизайн-проект фарфор белоснежный Венеция».

Всего на указанный инновационный проект, как пишет «Новая газета», было выделено 18,4 млн рублей. Деньги пошли на ремонт двух помещений в гостинично-транспортном комплексе «Ямальский» недалеко Салехарда, где, по данным издания, и расположена резиденция главы региона. Ремонт якобы был сделан в гостиничном номере 105 на втором этаже, а также в банях и саунах.

Источником финансирования, как отмечается, стал инновационно-инвестиционный фонд «Ямал», учредителем которого является департамент по инновации и науке администрации ЯНАО.

До этого капитальный ремонт в «Ямальском» проводили в 2013—2014 годах. Тогда на эти цели из бюджета было выделено почти 100 млн рублей.