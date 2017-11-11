На шее журналистки шов со специальными металлическими скобами
Пережившая удар ножом ведущая «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр выложила снимок своей раны в Instagram.
«Тут все хвастались своими нарядами на Хэллоуин. Но давайте честно: у меня был лучший костюм — костюм степлера», — написала журналистка.
Комментариев под ее постом написано множество: «И лишь прекрасней стала, наперекор врагу… Танюша! Всё заживёт обязательно!!! И поскорее отпустите это. Я желаю Вам счастья!.. Ужас…» Большинство из написавших пожелали Татьяне скорейшего выздоровления.
Напомним, что 23 октября на Фельгенгауэр в редакции напал Борис Гриц. Он нанес удар ножом в область шеи ведущей. Татьяна после тяжелой операции уже вернулась в эфир радио «Эхо Москвы».