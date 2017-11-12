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12 ноября 2017
12:15  12 ноября 2017 0

Пушков уверен, что Трамп троллит Ким Чен Ына заявлением о дружбе

Пресс-конференция Председателя комитета ГД по международным делам Пушкова А.К. Москва, пушков алексей
Алексей Пушков не верит в возможность дружбы между Ким Чен Ыном и ТрампомФото: Владимир Андреев © URA.RU

Троллингом со стороны Трампа считает пермский сенатор Алексей Пушков слова президента США о дружбе с лидером КНДР Ким Чен Ыном. В искренности слов американского президента Пушков усомнился в своем Тwitter.

Пушков отметил, что дружба между Ким Чен Ыном и Трампом невозможна. «„Я ведь так стараюсь подружиться с ним!“ Эти слова Трампа о Ким Чен Ыне — чистый троллинг со стороны президента США. Невозможная дружба», — уверен председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Ранее президент США Дональд Трамп написал в своем аккаунте Тwitter, что старается подружиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, а также допустил, что когда-нибудь они смогут стать друзьями, напоминает RT. При этом Трамп недоумевает, почему северокорейский лидер оскорбил его, назвав «старым маразматиком». «Я никогда бы не обозвал его низкорослым и толстым», — отметил Дональд Трамп, заявив, что когда-нибудь все же станет другом Ким Чен Ына.

Нина Калинина
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