Троллингом со стороны Трампа считает пермский сенатор Алексей Пушков слова президента США о дружбе с лидером КНДР Ким Чен Ыном. В искренности слов американского президента Пушков усомнился в своем Тwitter.
Пушков отметил, что дружба между Ким Чен Ыном и Трампом невозможна. «„Я ведь так стараюсь подружиться с ним!“ Эти слова Трампа о Ким Чен Ыне — чистый троллинг со стороны президента США. Невозможная дружба», — уверен председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
Ранее президент США Дональд Трамп написал в своем аккаунте Тwitter, что старается подружиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, а также допустил, что когда-нибудь они смогут стать друзьями, напоминает RT. При этом Трамп недоумевает, почему северокорейский лидер оскорбил его, назвав «старым маразматиком». «Я никогда бы не обозвал его низкорослым и толстым», — отметил Дональд Трамп, заявив, что когда-нибудь все же станет другом Ким Чен Ына.