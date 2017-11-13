В Перми резко похолодает почти на 20 градусов

В среду 15 ноября ожидается снег с дождем
Жителей Прикамья в ноябре ждет резкий перепад температур: в середине месяца в области ожидается потепление, а к концу — сильное похолодание, пишет Business class со ссылкой на Гидрометцентр России.
На этой неделе пермяки почувствуют тепло — температура воздуха поднимется до +2…+3 градусов. Самый теплый день выпадет на среду, при этом ожидаются осадки в виде снега с дождем. К пятнице температура начнет опускаться, достигнув к субботе показателей в -3…-5 градусов.
С начала следующей недели жителей Перми ожидает наступление зимней погоды. Температура воздуха будет каждый день понижаться на 2-3 градуса. Самой холодной станет ночь с 22 на 23 ноября, когда температура воздуха опустится до -18 градусов.