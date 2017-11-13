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13 ноября 2017
Главные новости Москвы
13:35  13 ноября 2017 0

Стала известна дата большой пресс-конференции Путина

Пресс-конференция Путина В.В. Москва., путин владимир, пресс конференция
Пресс-конференция Владимира Путина в Москве, 2015 годФото: Владимир Андреев © URA.RU

Ежегодная большая пресс-конференция президента Владимира Путина намечена на 14 декабря. Эта дата является на сегодняшний день основной, передает РБК сообщение источников, близких к администрации президента.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на просьбу агентства подтвердить или опровергнуть информацию о дате конференции ответил, что в Кремле своевременно ее сообщат. В прошлом году пресс-конференция состоялась после послания Федеральному собранию, а в нынешнем, вероятно, наоборот — состоится до него. Сейчас в правительстве обсуждают возможность переноса послания с декабря 2017 года на февраль 2018 года, сообщает один из близких к администрации президента источников изданию.

Ранее источник, близкий к Кремлю, указал, что день, когда Путин объявит о желании баллотироваться в президенты, может зависеть от Федерального собрания. Источник полагает, что было бы логично, если бы национальный лидер заявил о своем желании незадолго до Федерального собрания, а потом, во время послания и общения с журналистами, рассказал о планах на новый срок.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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