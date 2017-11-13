Стала известна дата большой пресс-конференции Путина

Ежегодная большая пресс-конференция президента Владимира Путина намечена на 14 декабря. Эта дата является на сегодняшний день основной, передает РБК сообщение источников, близких к администрации президента.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на просьбу агентства подтвердить или опровергнуть информацию о дате конференции ответил, что в Кремле своевременно ее сообщат. В прошлом году пресс-конференция состоялась после послания Федеральному собранию, а в нынешнем, вероятно, наоборот — состоится до него. Сейчас в правительстве обсуждают возможность переноса послания с декабря 2017 года на февраль 2018 года, сообщает один из близких к администрации президента источников изданию.
Ранее источник, близкий к Кремлю, указал, что день, когда Путин объявит о желании баллотироваться в президенты, может зависеть от Федерального собрания. Источник полагает, что было бы логично, если бы национальный лидер заявил о своем желании незадолго до Федерального собрания, а потом, во время послания и общения с журналистами, рассказал о планах на новый срок.