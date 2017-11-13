Компания «Ямалавтодор» приступила к строительству ледовой переправы через Обь между городами Салехард и Лабытнанги. Толщина льда на реке стала безопасной для работы людей. Специалисты компании занялись намораживанием льда, сообщили в департаменте транспорта Ямала.
С помощью специальных помп специалисты через лунки поднимают воду из реки и разливают ее по поверхности льда, где она замерзает, слой утолщается. Для того, чтобы по переправе смогли двигаться автомобили, необходима толщина льда не менее 30 сантиметров.
В ведомстве отмечают, что в ближайшие дни через реку начнут курсировать суда на воздушной подушке для перевозки людей. Стоимость проезда составит 110 рублей. В настоящий момент перебраться с одного берега на другой официально можно только вертолетом.
Кроме того, на реке работают «подушки» частных извозчиков. Он устанавливают свой ценник — 500 рублей за рейс.
Переправа чрез Обь является единственной дорогой, связывающей Столицу Ямала с большой землей. В период распутицы в город не поступают свежие продукты, возникают перебои в доставке почты и грузов.