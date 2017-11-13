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Главные новости Ямала
14:03  13 ноября 2017 0

На Ямале изо льда начали строить важную переправу, связывающую Салехард с большой землей

Переправа Салехард-Лабытнанги, воздушные подушки, переправа, воздушная подушка
Вездеходы на воздушной подушке начнут работу в ближайшие дниФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Компания «Ямалавтодор» приступила к строительству ледовой переправы через Обь между городами Салехард и Лабытнанги. Толщина льда на реке стала безопасной для работы людей. Специалисты компании занялись намораживанием льда, сообщили в департаменте транспорта Ямала.

С помощью специальных помп специалисты через лунки поднимают воду из реки и разливают ее по поверхности льда, где она замерзает, слой утолщается. Для того, чтобы по переправе смогли двигаться автомобили, необходима толщина льда не менее 30 сантиметров.

В ведомстве отмечают, что в ближайшие дни через реку начнут курсировать суда на воздушной подушке для перевозки людей. Стоимость проезда составит 110 рублей. В настоящий момент перебраться с одного берега на другой официально можно только вертолетом.

Кроме того, на реке работают «подушки» частных извозчиков. Он устанавливают свой ценник — 500 рублей за рейс.

Переправа чрез Обь является единственной дорогой, связывающей Столицу Ямала с большой землей. В период распутицы в город не поступают свежие продукты, возникают перебои в доставке почты и грузов.

Вячеслав Егоров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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