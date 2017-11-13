{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Зюганова может заменить его внук. Губернаторов лишат мигалок. В ОНФ - самая масштабная в истории чистка.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,18
Динамика за 2 недели
Евро 68,92
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
13 ноября 2017
12 ноября 2017
11 ноября 2017
10 ноября 2017
Главные новости Курганской области
16:46  13 ноября 2017 1

Губернатор Кокорин поторопил земляков: власти выбили у федералов деньги на детсады и благоустройство — пора их осваивать

Совещание у губернатора Алексея Кокорина. Курган, лукашук елена
Елена Лукашук доложила губернатору об освоении федеральный субсидийФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганской области не успевают осваивать объемы федерального финансирования социально важных проектов. Об этом доложил начальник финансового управления Елена Лукашук на аппаратном совещании у губернатора Алексея Кокорина в понедельник, 13 ноября. Глава региона назвал ситуацию «нонсенсом», передает корреспондент «URA.RU».

Так, на создание новых мест в общеобразовательных учреждениях в области потратили 97,4 млн рублей из 112,4 млн рублей. На господдержку малого и среднего предпринимательства израсходовали 44,5 млн рублей из 76,6 млн рублей. На мероприятия по укреплению единства российской нации и этно-культурному развитию народов России потратили 233,8 тысяч рублей или 6% от плана, а на мероприятия в области использования и охраны водных объектов — только 4,8 млн рублей из 17 млн рублей.

Лукашук обратила внимание, что и по программе формирования современной городской среды за девять месяцев освоено только 78,1 млн рублей, или 45% от субсидии в 173,8 млн рублей.

Губернатор Алексей Кокорин просил получателей федеральных средств поторопиться с их освоением. «Это нонсенс, когда при возможности освоить выделенные деньги мы не освоим эти средства. Все меры должны быть приняты», — поручил он.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров