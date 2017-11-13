В Курганской области не успевают осваивать объемы федерального финансирования социально важных проектов. Об этом доложил начальник финансового управления Елена Лукашук на аппаратном совещании у губернатора Алексея Кокорина в понедельник, 13 ноября. Глава региона назвал ситуацию «нонсенсом», передает корреспондент «URA.RU».
Так, на создание новых мест в общеобразовательных учреждениях в области потратили 97,4 млн рублей из 112,4 млн рублей. На господдержку малого и среднего предпринимательства израсходовали 44,5 млн рублей из 76,6 млн рублей. На мероприятия по укреплению единства российской нации и этно-культурному развитию народов России потратили 233,8 тысяч рублей или 6% от плана, а на мероприятия в области использования и охраны водных объектов — только 4,8 млн рублей из 17 млн рублей.
Лукашук обратила внимание, что и по программе формирования современной городской среды за девять месяцев освоено только 78,1 млн рублей, или 45% от субсидии в 173,8 млн рублей.
Губернатор Алексей Кокорин просил получателей федеральных средств поторопиться с их освоением. «Это нонсенс, когда при возможности освоить выделенные деньги мы не освоим эти средства. Все меры должны быть приняты», — поручил он.