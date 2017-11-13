21:35 13 ноября 2017 0

Все обвинение по «делу Литвиненко» строится на одном заявлении Скуратова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Журналист «URA.RU» Юлия Литвиненко, которая обвиняется в клевете на экс-генпрокурора России Юрия Скуратова, готова сделать ряд громких заявлений. Это произойдет в пятницу, 17 ноября. На этот день назначено очередное судебное заседание по беспрецедентному уголовному делу: журналиста, который писал статью на основании приговоров судов, вступивших в силу, правоохранительная система, с подачи экс-работника, обвинила в клевете.

«Заведенное уголовное дело помешало мне еще более подробно рассказывать о деятельности Скуратова. У меня есть информация, компрометирующая экс-генпрокурора. Но с меня, моего адвоката и шеф-редактора взята подписка о неразглашении, и мы не можем ее сообщить. Но в ходе процесса я готова заявить о новых фактах, хорошо иллюстрирующих технику работы Юрия Ильича», — рассказывает журналист.

Это распространенная практика — чтобы закрыть рот журналистам, заводят дела и берут подписку о неразглашении, говорит член правления Свердловского областного союза журналистов, председатель гильдии судебных репортеров Свердловской области Сергей Плотников.

Вопрос о том, может ли журналист продолжать свою работу, находясь под подпиской о неразглашении — сложный, и в профессиональной среде обсуждается давно. «Я когда работал в правозащитной организации, этот вопрос поднимал. Нам отвечали — журналист не может быть выше обычного гражданина, если рассматривается уголовное дело. Тут единственный выход — огромная поддержка сообщества, писать о вопиющих случаях как можно больше», — говорит Плотников.

Благодаря активной журналисткой позиции региональных СМИ власти завода «Вентпром» сумели привлечь внимание к своему сложному положению. Но журналист «URA.RU» оказалась под уголовным делом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уголовное дело по обвинению в клевете журналиста информагентства Юлии Литвиненко было заведено в декабре 2016 года. Месяцем ранее, в конце ноября, на сайте была опубликована статья, в которой рассказывалось, как структуры бывшего генпрокурора помогли выиграть в судах странный арбитражный процесс против машзавода «Вентпром» (город Артемовский, Свердловская область). То судебное решение присуждало бывшему директору завода Владимиру Макарову более 1,5 млрд рублей упущенной выгоды. Их выплата ставила под сомнение дальнейшую работу градообразующего предприятия, пятьсот сотрудников оказывались на улице.

В ходе подготовки материала выяснилось, что Макаров был судим за попытку хищения акций другого завода в Свердловской области. По сути — за попытку незаконного захвата имущества. Все это дало журналисту право озаглавить статью «Бывший генпрокурор России теперь работает на рейдеров». Но Юрий Ильич посчитал это клеветой, и подал заявление о возбуждении уголовного дело, которое расследовалось восемь месяцев. Чтобы доказать свою правоту, журналист успешно прошла детектор лжи, доказала, что никаких денег за работу не брала, умысла клеветать у нее не было. Но результаты этого исследования к делу приобщены не были.

В агентстве даже прошли обыски — хотя Литвиненко представляла следствию все документы по первому требованию. Но в итоге дело было передано в суд в таком виде, что он потребовал вернуть дело обратно в прокуратуру — обвинение не оставляло журналистке права на защиту, потому что было максимально не конкретизировано. По сути, все обвинение строится на одном заявлении Скуратова.

Привлеченный эксперт не обнаружил в статье конкретных слов, которые порочат имя экс-генпрокурора, а сделал некую компиляцию из них.

Но прокуратура обжаловала решение суда первой инстанции, и рассмотрение беспрецедентной «уголовки» началось. В пятницу, 17 ноября, состоится второе судебное заседание. На него будет обязан явиться сам заявитель — экс генпрокурор России Юрий Скуратов — и дать показания, которые хоть как-то пояснят, что же именно он посчитал клеветой.