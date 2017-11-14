Должность заместителя прокурора Тюмени стала вакантной. Занимавший ее советник юстиции Владимир Бондарчук назначен Ялуторовским межрайонным прокурором. Соответствующий приказ подписал Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.
Как сообщили в прокуратуре Тюменской области, Бондарчук назначен межрайонным прокурором на пять лет. Прежний руководитель Ялуторовской прокуратуры Дмитрий Попов в августе стал прокурором Тюменского района, а его предшественник на этом посту возглавил прокуратуру города Тюмени.
Владимир Бондарчук родом из Ишима, ему 43 года. С 2002 года трудится в органах прокуратуры, работал помощником Ишимского межрайонного прокурора. В декабре 2012 года стал заместителем прокурора Тюмени.
Владимир Бондарчук уже приступил к работе на новом месте, отметили в прокуратуре области.
После ухода с должности прокурора Тюмени Руфата Биктимерова именно Владимир Бондарчук исполнял обязанности городского прокурора до назначения на это место экс-прокурора Тюменского района Эдуарда Гиматова.