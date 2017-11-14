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Главные новости Тюменской области
11:35  14 ноября 2017 0

Прокурор Тюмени лишился заместителя. Приказ подписал Генпрокурор России

Владимир Бондарчук теперь возглавляет Ялуторовскую межрайонную прокуратуруФото: сайт прокуратуры Тюменской области

Должность заместителя прокурора Тюмени стала вакантной. Занимавший ее советник юстиции Владимир Бондарчук назначен Ялуторовским межрайонным прокурором. Соответствующий приказ подписал Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.

Как сообщили в прокуратуре Тюменской области, Бондарчук назначен межрайонным прокурором на пять лет. Прежний руководитель Ялуторовской прокуратуры Дмитрий Попов в августе стал прокурором Тюменского района, а его предшественник на этом посту возглавил прокуратуру города Тюмени.

Владимир Бондарчук родом из Ишима, ему 43 года. С 2002 года трудится в органах прокуратуры, работал помощником Ишимского межрайонного прокурора. В декабре 2012 года стал заместителем прокурора Тюмени.

Владимир Бондарчук уже приступил к работе на новом месте, отметили в прокуратуре области.

После ухода с должности прокурора Тюмени Руфата Биктимерова именно Владимир Бондарчук исполнял обязанности городского прокурора до назначения на это место экс-прокурора Тюменского района Эдуарда Гиматова.

Надежда Карташова
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