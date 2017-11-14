В Тюменской области станут больше платить детям-сиротам

14:51 14 ноября 2017 0

Депутат Валерий Фальков уверен, что законопроект будет принят думой Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюменской области с 1 января 2018 года возрастут выплаты на детей-сирот, воспитывающихся в семьях. Соответствующий законопроект в Тюменской областную думу внес губернатор Владимир Якушев. Повысить выплаты предполагается на 700 рублей в месяц.

Проект изменений в областной закон «О социальной поддержке отдельных категорий граждан» опубликован на сайте регионального парламента. Согласно документу, изменения предполагается внести в статью 9.1 закона, которая устанавливает сумму ежемесячных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в семьях граждан.

В случае одобрения проекта депутатами на заседании облдумы 23—24 ноября выплата на дошкольника составит 12 тысяч рублей в месяц против сегодняшних 11 300 рублей, выплата на школьника — 12 500 рублей против 11 700 рублей.

Согласно финансово-экономическому обоснованию к документу, новшество коснется 4 723 детей, 849 человек из них дошкольного и 3 874 — школьного возраста.

Глава думского комитета по социальной политике, ректор ТюмГУ Валерий Фальков, уверен, что проект будет принят на заседании регионального парламента.

«Это ежегодная мера, привязанная к стоимости потребительской корзины, — напомнил депутат. — Если в прошлом году мы повышали на 410 рублей, то в этом году — на 700 рублей. Много это или мало, сложно сказать, наверное, для тех, кто получает, всегда мало. Но, тем не менее, несмотря на сложные времена, выплата увеличена не просто на уровне прошлого года, а даже больше. Из бюджета на эти цели пойдет 711 585 тысяч рублей. Это закон вне всякого сомнения будет принят, я не вижу оснований, чтобы его отклонили. С 1 января эти выплаты будут производиться».