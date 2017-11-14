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Главные новости Пермского края
19:47  14 ноября 2017 0

«Демо-версия семейной жизни». Пермяки смеются над фото молодоженов. ФОТО

Пермякам предлагают придумать подпись к фотоФото: группа «ПОДСЛУШАНО ПЕРМЬ», «ВКонтакте»

Более двухсот комментариев собрало забавное фото жениха и невесты, опубликованное в паблике «Подслушано Пермь».групп во «ВКонтакте» «Подслушано Пермь». Молодожены запечатлены с бутылкой шампанского на фоне банкомата.

«Не хватило на выкуп невесты», — пишет Марина Баканова. «Объявляю тебя своей женой — вот тебе пароль от моей карты», — комментирует Катерина Калмыкова. Есть и довольно неожиданные версии: «Когда захотели продлить тамаду»; «Спасибо тебе, мужик, за то, что сыграл роль жениха. Вот тебе деньги»; «Новая свадебная традиция: не с цветами к памятнику, а к банкомату за деньгами!» и даже «Госпошлина за развод успешно оплачена».

Но больше всего комментаторов шутят о выплатах по кредиту за жилье: «Невеста: смотри внимательно показываю один раз, деньги за ипотеку сувать сюда»; «Первым делом первым делом ипотека, ну, а выпить мы с тобой пойдём потом».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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