{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Информацию о Скуратове озвучат на суде против журналиста «URA.RU». «Пока мне закрыли рот подпиской о неразглашении»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,62
Динамика за 2 недели
Евро 69,68
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
15 ноября 2017
14 ноября 2017
Главные новости Москвы
00:35  15 ноября 2017 0

Глава немецкой разведки предупредил Запад об угрозе со стороны России

автосалон, противостояние россия и сша, агрессия, злость, ругань, бунт, флаги россия и сша, противостояние россия сша
Немецкий разведчик заявил об угрозе со стороны РоссииФото: depositphotos.com © URA.RU

Глава федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль призвал Запад быть готовым ответить на «потенциальную угрозу» со стороны России, добавив при этом, что ему необходимо сохранить «тесные связи» с Москвой.

«В лице России мы имеем скорее потенциальную угрозу, нежели партнера в области безопасности», — приводит РИА «Новости» слова Каля во время его выступления в Мюнхене.

По словам спикера, Россия вернулась на мировую арену и отныне будет представлять собой «неудобного соседа». Страны Запада и НАТО, в свою очередь, должны быть готов балансировать и сдерживать исходящую от РФ угрозу, считает Каль.

При всем этом, как напоминает информагентство, в последние годы Россия заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих границ. Последние же расширяют инициативы и называют это «сдерживанием российской агрессии». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия ни для кого не представляет угрозы, но не оставит без внимания потенциально опасные для ее интересов действия.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров