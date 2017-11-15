Глава немецкой разведки предупредил Запад об угрозе со стороны России

00:35 15 ноября 2017 0

Немецкий разведчик заявил об угрозе со стороны России Фото: depositphotos.com © URA.RU

Глава федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль призвал Запад быть готовым ответить на «потенциальную угрозу» со стороны России, добавив при этом, что ему необходимо сохранить «тесные связи» с Москвой.

«В лице России мы имеем скорее потенциальную угрозу, нежели партнера в области безопасности», — приводит РИА «Новости» слова Каля во время его выступления в Мюнхене.

По словам спикера, Россия вернулась на мировую арену и отныне будет представлять собой «неудобного соседа». Страны Запада и НАТО, в свою очередь, должны быть готов балансировать и сдерживать исходящую от РФ угрозу, считает Каль.

При всем этом, как напоминает информагентство, в последние годы Россия заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих границ. Последние же расширяют инициативы и называют это «сдерживанием российской агрессии». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия ни для кого не представляет угрозы, но не оставит без внимания потенциально опасные для ее интересов действия.