Украина добавила в закон о реинтеграции Донбасса пункт о возвращении Крыма

02:52 16 ноября 2017 0

В Верхоной Раде признались, что не могут забыть про Крым и Севастополь Фото: Мария Глебова © URA.RU

Депутаты Верховной Рады Украины добавили в закон о реинтеграции Донбасса вопрос возвращения Крыма, объяснив это неспособностью забыть присоединение полуострова к России.

«Закон президентом подан с конкретной целью — освободить временно оккупированные территории Донбасса с использованием Вооруженных сил Украины. Создать оперативный штаб и т. д. Но политически мы не можем забыть о Крыме и Севастополе, поэтому они добавлены в каждый абзац», — приводит телеканал 360 слова председателя комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергея Пашинского.

Следующим шагом для утверждения закона станет второе чтение. Если закон будет принят, президент Петр Порошенко получит право использовать армию Украины в мирное время для обеспечения государственного суверенитета. Это, в свою очередь, узаконит нападение ВСУ на населенные пункты в Донбассе без объявления войны.