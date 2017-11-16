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16 ноября 2017
15 ноября 2017
02:52  16 ноября 2017 0

Украина добавила в закон о реинтеграции Донбасса пункт о возвращении Крыма

Рада. Киев. Украина, верховна рада
В Верхоной Раде признались, что не могут забыть про Крым и СевастопольФото: Мария Глебова © URA.RU

Депутаты Верховной Рады Украины добавили в закон о реинтеграции Донбасса вопрос возвращения Крыма, объяснив это неспособностью забыть присоединение полуострова к России.

«Закон президентом подан с конкретной целью — освободить временно оккупированные территории Донбасса с использованием Вооруженных сил Украины. Создать оперативный штаб и т. д. Но политически мы не можем забыть о Крыме и Севастополе, поэтому они добавлены в каждый абзац», — приводит телеканал 360 слова председателя комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергея Пашинского.

Следующим шагом для утверждения закона станет второе чтение. Если закон будет принят, президент Петр Порошенко получит право использовать армию Украины в мирное время для обеспечения государственного суверенитета. Это, в свою очередь, узаконит нападение ВСУ на населенные пункты в Донбассе без объявления войны.

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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