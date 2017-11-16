Украина добавила в закон о реинтеграции Донбасса пункт о возвращении Крыма

Депутаты Верховной Рады Украины добавили в закон о реинтеграции Донбасса вопрос возвращения Крыма, объяснив это неспособностью забыть присоединение полуострова к России.
«Закон президентом подан с конкретной целью — освободить временно оккупированные территории Донбасса с использованием Вооруженных сил Украины. Создать оперативный штаб и т. д. Но политически мы не можем забыть о Крыме и Севастополе, поэтому они добавлены в каждый абзац», — приводит телеканал 360 слова председателя комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергея Пашинского.
Следующим шагом для утверждения закона станет второе чтение. Если закон будет принят, президент Петр Порошенко получит право использовать армию Украины в мирное время для обеспечения государственного суверенитета. Это, в свою очередь, узаконит нападение ВСУ на населенные пункты в Донбассе без объявления войны.