В честь актера Шаповалова могут назвать одну из московских улиц

В честь скончавшегося на 78-м году жизни актера Виталия Шаповалова предложили назвать одну из московских улиц. С инициативой к мэрии обратился Объединенный молодежный фронт (ОМФ).
Как рассказала «Федеральному агентству новостей» глава центрального штаба ОМФ Ксения Шлямина, актер прекрасно сыграл свои роли в фильмах и театральных постановках «А зори здесь тихие», «Пугачев», «Мастер и Маргарита», «Борис Годунов», «Преступление и наказание», «Тартюф». «Считаем, что улица в честь этого великого актера должна появиться в Москве», — сказала глава ОФМ.
Прощание с Виталием Шаповаловым состоится в пятницу, 17 ноября, на основной сцене Московского театра на Таганке. Актер будет похоронен на Троекуровском кладбище, сообщает RT.
Виталий Шаповалов скончался в возрасте 78 лет после перенесенной операции. Актер пришел в Театр на Таганке в 1968 году. С 1985 по 1987 год он служил артистом театра «Современник». Затем Шаповалов вернулся в Театр на Таганке, в котором играл до 2009 года. «У нас в Театре на Таганке он был как бы главным артистом. Виталий был очень мощный артист, с великолепным темпераментом и очень тонким ощущением нюансов», — рассказал телеканалу 360 актер Виктор Шуляковский.