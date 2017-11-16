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16 ноября 2017
13:33  16 ноября 2017 0

В честь актера Шаповалова могут назвать одну из московских улиц

Именем Виталия Шаповалова призывают назвать улицу в МосквеФото: «Википедия», ГБУК г. Москвы «Московский театр на Таганке»

В честь скончавшегося на 78-м году жизни актера Виталия Шаповалова предложили назвать одну из московских улиц. С инициативой к мэрии обратился Объединенный молодежный фронт (ОМФ).

Как рассказала «Федеральному агентству новостей» глава центрального штаба ОМФ Ксения Шлямина, актер прекрасно сыграл свои роли в фильмах и театральных постановках «А зори здесь тихие», «Пугачев», «Мастер и Маргарита», «Борис Годунов», «Преступление и наказание», «Тартюф». «Считаем, что улица в честь этого великого актера должна появиться в Москве», — сказала глава ОФМ.

Прощание с Виталием Шаповаловым состоится в пятницу, 17 ноября, на основной сцене Московского театра на Таганке. Актер будет похоронен на Троекуровском кладбище, сообщает RT.

Виталий Шаповалов скончался в возрасте 78 лет после перенесенной операции. Актер пришел в Театр на Таганке в 1968 году. С 1985 по 1987 год он служил артистом театра «Современник». Затем Шаповалов вернулся в Театр на Таганке, в котором играл до 2009 года. «У нас в Театре на Таганке он был как бы главным артистом. Виталий был очень мощный артист, с великолепным темпераментом и очень тонким ощущением нюансов», — рассказал телеканалу 360 актер Виктор Шуляковский.

Нина Калинина
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