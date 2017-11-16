В Тюмени проводили на пенсию главного следователя полиции. ФОТО

Ястребов был отправлен на пенсию указом президента
Сегодня в стенах УМВД России по Тюменской области проводили на пенсию своего руководителя — генерал-майора юстиции Юрия Ястребова. На торжественном мероприятии присутствовали его коллеги из следственного управления областного полицейского главка. Об этом рассказали в группе «Тюменская полиция» на Facebook.
Ястребов был отправлен на заслуженный отдых указом президента. Как отмечается на сайте ведомства, он проработал в следственных органах с марта 1990 года, пройдя путь от рядового следователя до заместителя начальника управления. Теперь исполняющим обязанности начальника Следственного управления УМВД России по Тюменской области назначили полковника юстиции Веру Константиновну Булдакову, передают источники.
1/7