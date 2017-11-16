15:43 16 ноября 2017 0

Украинцев разозлили игрушки, похожие на российские танки Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жители Киева возмутились из-за продажи в местных магазинах игрушечных танков, похожих на российские военные машины. После того, как в соцсетях стали обсуждать товар, игрушки сняли с продажи.

На машинки, напоминающие российские танки, в супермаркете «Сильпо» обратил внимание украинский журналист Андрей Булгаров. На своей странице в Facebook он написал:

«Вот пока вы спали, российские танки вошли в столицу. И не абы какие, а «Арматы»! Нет, пока «тревожный чемоданчик» оставьте там, где он лежит. Лучше возьмите в руки вилы и сходите в гости к ТЦ «Аркадия».

После публикации в соцсети представители «Сильпо» сообщили об изъятии товара из оборота сети. «Мы инициировали внутреннее расследование по факту попадания продукции в магазины», — передает «Федеральное агентство новостей» слова сотрудников сети.

«Армата» — тяжелая гусеничная платформа, разработанная нижнетагильским «Уралвагонзаводом». Широкой публике изделия на базе платформы были представлены на параде Победы в 2015 году.

В 2014 году на Украине после массовых беспорядков прошла смена власти. Отношения страны с Россией после этого обострились. Новоявленный президент Петр Порошенко взял курс на «европейскую интеграцию».