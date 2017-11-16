Тюменские депутаты приняли дефицитный бюджет, которым «должны гордиться»

17:26 16 ноября 2017 0

В Тюменской гордуме рассмотрели бюджет (слева направо: глава администрации Александр Моор, спикер гордумы Дмитрий Еремеев) Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Бюджет Тюмени на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов сегодня, 16 ноября, принят в первом чтении на внеочередном заседании городской думы. Народные избранники сравнили параметры документа с бюджетами других городов и остались довольны.

Как сообщил на заседании директор департамента финансов и налоговой политики горадминистрации Андрей Пилипчук, доходы бюджета в 2018 году составят 26 млрд 627 миллионов рублей, расходы — 27 млрд 441 миллион рублей, в 2018\9 и 2020 годах бюджет сверстан бездефицитным: 23 млрд 91 миллион рублей и 22 млрд 702 миллиона рублей соответственно.

Депутат Юрий Коновалов отметил, что расходы в 27,4 млрд рублей — рекордные для Тюмени за последние два десятилетия.

Юрий Коновалов похвалил городской бюджет Фото: Николай Бастриков © URA.RU

«В других городах с таким же количеством населения расходы меньше», — подчеркнул он, сообщив, что в Омске на 2018 год предполагается потратить 14 млрд, а в Челябинске — 26 млрд рублей. «Мы должны гордиться таким бюджетом», — заявил депутат.

При этом в Тюмени, согласно прогнозу социально-экономического развития города, прогнозируется стабильный демографический рост — к концу этого года население составит 765 тысяч человек, а к конце 2020 года — 826 тысяч человек, сообщил глава городского департамента экономики Сергей Толстых.

Правда, прирост населения старше и моложе трудоспособного возраста будет идти более быстрыми темпами. «Реальный рост заработной платы с учетом динамики потребительских цен в прогнозируемом периоде составит от одного до 3,4%», — сообщил чиновник. При этом объем инвестиций в основной капитал в 2018 году снизится — причиной станет завершение реализуемых сейчас крупных инвестиционных проектов. К 2020 году темпы роста инвестиций начнут восстанавливаться», — заверил Толстых.

«А если половина из того, что вы в прогнозе назвали, не сбудется — кто будет отвечать?» — поинтересовался депутат от ЛДПР Алексей Чирков.

«Прогнозы — вещь такая, реальность может отклоняться от прогнозов, — подтвердил чиновник. — Это нормально, мы корректируем текущие действия с учетом изменений».

Спикер гордумы Дмитрий Еремеев в комментарии корреспонденту «URA.RU» отметил, что цифры бюджета на 2019 и 2020 годы «показывают общие тенденции» и скорее всего будут меняться. «Говорить о том, что в 19 году будут такие цифры, я бы не стал со 100% уверенностью. Я бы даже 90% не дал», — сообщил он, добавив, что «вряд ли какой-либо субъект РФ сейчас примет бездефицитный бюджет — может быть, только Москва, хотя вряд ли».