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16 ноября 2017
15 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
19:51  16 ноября 2017 0

Свердловский минтранс отказался платить крупной корпорации сотни миллионов за ремонт проспекта Ленина

Виды Екатеринбурга, памятник ленину, администрация екатеринбурга, ремонт дорог, дорожные работы, тротуарная плитка, строительные работы, рабочий, площадь1905 года, екатеринбург
«Атомстройкомплекс» заплатит штраф за ремонт проспекта ЛенинаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловское министерство транспорта не собирается оплачивать ремонтные работы на проспекте Ленина, которыми занимался «Атомстройкомплекс». В беседе с «URA.RU» министр транспорта Василий Старков пояснил, что компания затянула сроки и выполнила работы некачественно. Более того, министр намерен настаивать на включении компании в реестр недобросовестных поставщиков.

По договору «Атомстройкомплекс» должен был провести ремонт на проспекте Ленина, от улицы Московской до улицы 8 Марта, и обустроить гостевые маршруты на этом участке. Стоимость контракта составила 398 млн рублей. Главную улицу закрыли на ремонт в конце июня, а завершить работы обещали к 30 октября. Тем не менее на проспекте до сих пор работают строители.

Рабочий визит Евгения Куйвашева в город Артёмовский, артемовский, старков василий, недостроенная больница
Василий Старков выступил на стороне горожан и занял принципиальную позицию
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«URA.RU» неоднократно писало о тех нареканиях, которые возникали у городской общественности к качеству дорожного ремонта. Например, горожан возмутил «кривой» пешеходный переход на проспекте Ленина. Депутат Госдумы Андрей Альшевских на своей странице в Facebook назвал его «сплошным недоразумением». Урбанист и сотрудник фонда «Город.PRO» Владимир Злоказов уточнил, что в таком виде переход и был занесен в проект реконструкции. Архитектор еще весной предлагал его исправить, «но, к сожалению, никаких правок внесено не было».

Не в восторге жители города и от новой брусчатки на площади 1905 года, которая уже пошла волнами. Редактор радиостанции «Эхо Москвы в Екатеринбурге» Максим Путинцев в беседе с «URA.RU» рассказывал, что на удручающий ремонт главной площади ему очень часто жалуются слушатели в эфире. «Я сам буквально раз проехался, но мне показалось, что они правы», — сказал Путинцев.

Критике подверглись также узкие велодорожки, по которым невозможно разъехаться двум велосипедистам. Кроме того, после дождей в октябре площадь фактически ушла под воду.

Возмущение горожан разделил и замгенпрокурора РФ Юрий Пономарев. «Как житель города, могу обозначить субъективное впечатление: стало хуже, чем было. Аналогичные оценки слышал от многих других горожан», — сообщил он нашему агентству.

По словам областного министра транспорта Василия Старкова, его ведомство, так же, как и администрация города, неоднократно выносило замечания и предписания подрядчику.

«Но он [подрядчик] так и не набрал должных темпов. В итоге сроки ремонта затянули до осени. Объемы работ оплачены не будут. Более того, „Атомстройкомплексу“ предстоит устранить брак. И это не освобождает компанию от серьезных штрафов», — сообщил областной министр транспорта.

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В корпорации «Атомстройкомплекс» претензии со стороны городской общественности и региональной власти объясняют нехваткой времени. «Сроки выполнения изначально были сжатыми — контракт разыграли только летом. Трудности с поставками гранита привели к сдвигам сроков. Если бы контракт был разыгран хотя бы в начале года, такого не произошло бы. На выполненные работы действуют гарантийные обязательства от подрядчика, поэтому если выявятся недочеты, они будут устранены», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе компании.

Несмотря на оправдания, Василий Старков намерен добиваться, чтобы корпорацию отстранили от участия в ряде тендеров. «Я буду настаивать на том, чтобы пакет документов по этой проблеме, по „Атомстройкомплексу“, был направлен в ФАС для рассмотрения возможности включения компании в реестр недобросовестных поставщиков», — заявил нашему агентству министр.

Александр Пономарев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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