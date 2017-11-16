19:51 16 ноября 2017 0

«Атомстройкомплекс» заплатит штраф за ремонт проспекта Ленина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловское министерство транспорта не собирается оплачивать ремонтные работы на проспекте Ленина, которыми занимался «Атомстройкомплекс». В беседе с «URA.RU» министр транспорта Василий Старков пояснил, что компания затянула сроки и выполнила работы некачественно. Более того, министр намерен настаивать на включении компании в реестр недобросовестных поставщиков.

По договору «Атомстройкомплекс» должен был провести ремонт на проспекте Ленина, от улицы Московской до улицы 8 Марта, и обустроить гостевые маршруты на этом участке. Стоимость контракта составила 398 млн рублей. Главную улицу закрыли на ремонт в конце июня, а завершить работы обещали к 30 октября. Тем не менее на проспекте до сих пор работают строители.

Василий Старков выступил на стороне горожан и занял принципиальную позицию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«URA.RU» неоднократно писало о тех нареканиях, которые возникали у городской общественности к качеству дорожного ремонта. Например, горожан возмутил «кривой» пешеходный переход на проспекте Ленина. Депутат Госдумы Андрей Альшевских на своей странице в Facebook назвал его «сплошным недоразумением». Урбанист и сотрудник фонда «Город.PRO» Владимир Злоказов уточнил, что в таком виде переход и был занесен в проект реконструкции. Архитектор еще весной предлагал его исправить, «но, к сожалению, никаких правок внесено не было».

Не в восторге жители города и от новой брусчатки на площади 1905 года, которая уже пошла волнами. Редактор радиостанции «Эхо Москвы в Екатеринбурге» Максим Путинцев в беседе с «URA.RU» рассказывал, что на удручающий ремонт главной площади ему очень часто жалуются слушатели в эфире. «Я сам буквально раз проехался, но мне показалось, что они правы», — сказал Путинцев.

Критике подверглись также узкие велодорожки, по которым невозможно разъехаться двум велосипедистам. Кроме того, после дождей в октябре площадь фактически ушла под воду.

Возмущение горожан разделил и замгенпрокурора РФ Юрий Пономарев. «Как житель города, могу обозначить субъективное впечатление: стало хуже, чем было. Аналогичные оценки слышал от многих других горожан», — сообщил он нашему агентству.

По словам областного министра транспорта Василия Старкова, его ведомство, так же, как и администрация города, неоднократно выносило замечания и предписания подрядчику.

«Но он [подрядчик] так и не набрал должных темпов. В итоге сроки ремонта затянули до осени. Объемы работ оплачены не будут. Более того, „Атомстройкомплексу“ предстоит устранить брак. И это не освобождает компанию от серьезных штрафов», — сообщил областной министр транспорта.

В корпорации «Атомстройкомплекс» претензии со стороны городской общественности и региональной власти объясняют нехваткой времени. «Сроки выполнения изначально были сжатыми — контракт разыграли только летом. Трудности с поставками гранита привели к сдвигам сроков. Если бы контракт был разыгран хотя бы в начале года, такого не произошло бы. На выполненные работы действуют гарантийные обязательства от подрядчика, поэтому если выявятся недочеты, они будут устранены», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе компании.

Несмотря на оправдания, Василий Старков намерен добиваться, чтобы корпорацию отстранили от участия в ряде тендеров. «Я буду настаивать на том, чтобы пакет документов по этой проблеме, по „Атомстройкомплексу“, был направлен в ФАС для рассмотрения возможности включения компании в реестр недобросовестных поставщиков», — заявил нашему агентству министр.