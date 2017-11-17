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17 ноября 2017
16 ноября 2017
Главные новости Москвы
09:29  17 ноября 2017 0

Россия попала на карту самых опасных стран для туристов в 2018 году

Красным цветом отмечены опасные страны, зеленым — безопасныеФото: International SOS, Twitter

Сотрудники медицинской сервисной компании International SOS составили интерактивную карту мира, на которой отмечены самые опасные и безопасные страны для путешественников. Об этом сообщается на их официальной странице в Twitter. В список опасных стран попала Россия.

Российской Федерации присвоили статус государства с «быстро изменяющимся уровнем риска». В этом же списке оказалась Бразилия. Самыми опасными компания назвала Сирию, Мали, Ливию, Южный Судан, Йемен, Афганистан и Сомали, безопасными — Финляндию, Исландию и Норвегию, сообщает RT. На карте все государства в зависимости от уровня риска для туристов отмечены разными цветами.

Ранее «URA.RU» рассказывало о том, что отечественные отели планируют соревноваться в популярности с турецкими в системе «все включено». Процесс внедрения такой системы уже идет в Краснодарском крае. В перспективе опыт местных отелей планируется распространить и на курорты остальных регионов страны.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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