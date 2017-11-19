Французский полицейский расстрелял шестерых из-за несчастной любви

Точку в ссоре страж порядка поставил с помощью оружия
Во французском Сарселе (пригород Парижа) полицейский открыл огонь по людям. Из шестерых расстрелянных им горожан трое погибли.
Инцидент произошел в районе городской ратуши 18 ноября. Ранения получили возлюбленная срелка, а также ее мать и сестра. Погибли от пуль стража порядка отец девушки и двое ее соседей, пишет Nation news. Когда на место бойни прибыли правоохранители, обезумевший полицейский покончил с собой.
По предварительной версии, причиной трагедии стала бытовая ссора. На преступление мужчина пошел, узнав, что девушка намерена разорвать с ним любовные отношения.