В России создают единую базу живодеров

17:00 19 ноября 2017 0

Зоозащитники принимают дополнительные меры для защиты животных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России может появиться единая база с данными о живодерах. Как сообщает Telegram-канал Mash, список людей, подозреваемых в издевательствах над животными, будет направлен во все приюты страны.

Зоозащитники уже приступили к сбору информации для общероссийской базы. На данный момент в картотеке, опубликованной на одной из веток форума bigforumpro.org, указаны имена и фамилии 500 человек. Авторы «картотеки живодеров и их пропагандистов» планируют рассылать данные по всем приютам и организациям, занимающимся помощью животным.

Представитель екатеринбургского фонда «Зоозащита» Анна Яковлева в беседе с «URA.RU» поставила под сомнение необходимость создания подобной картотеки. По ее мнению, сначала необходимо выработать четкие критерии внесения того или иного лица в подобную базу и систематизировать работу.



«Если такая база данных будет создана, то непонятно, у кого будет к ней доступ. Закон о защите персональных данных еще никто не отменял. К тому же, нет четкого ответа — кого считать живодером, а кого нет. Для некоторых людей даже моменты дрессировки собак могут восприниматься как издевательство над животными. Я уверена, что садисты, зная о таком списке, точно не пойдут за новой жертвой в приют, а просто подберут несчастное животное на улице, поэтому эффекта от этой базы не будет», — отметила Яковлева.