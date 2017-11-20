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20 ноября 2017
13:03  20 ноября 2017 0

В Киеве вандалы облили Вечный огонь цементом. Второй раз за месяц. ФОТО

Вечный огонь Курган, вечный огонь
Украинские политики ранее обещали наказать хулигановФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Неизвестные залили цементом Вечный огонь в парке Славы в Киеве. Телеграм-канал НТВ пишет, что в центр мемориала вандалы воткнули крест.

Подобное с Вечным огнем уже случалось 7 ноября. После сообщения прохожих о порче монумента, прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили восемь пластмассовых ведерок с цементом, уложенных по периметру Вечного огня.

Представитель администрации столицы Украины Алексей Резников тогда заявил, что действия вандалов — это «позорный пример неуважения к истории и памяти героев». Политик также пообещал, что хулиганы понесут ответственность за содеянное. Глава МИД России Сергей Лавров назвал порчу мемориала неприемлемым кощунством.

Ниже — фотография облитого цементом мемориала от 7 ноября.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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