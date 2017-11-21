{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Кудрин возглавит ВТБ. Следственный комитет присоединят к прокуратуре. Губернатор Куйвашев сделал подарок Тунгусову
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,27
Динамика за 2 недели
Евро 69,67
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
21 ноября 2017
11:09  21 ноября 2017 0

«Калашников» займется грузоперевозкой зерна

Фестиваль
Оружейный концерн «Калашников» намерен создать компанию для транспортировки зернаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Крупнейший российский разработчик и производитель боевого автоматического и снайперского оружия «Калашников» построит восемь сухогрузов и создаст своего оператора — Волго-Донскую судоходную компанию. Так концерн рассчитывает загрузить мощности своего судостроительного кластера. Эксперты полагают, что на фоне роста агроэкспорта, дефицита морских терминалов и зависимости перевозок зерна от инфраструктуры железной дороги компания может закрепиться в новой рыночной нише, пишет «Коммерсантъ».

Ориентировочные инвестиции составят 10 млрд рублей, проект рассчитан до 2022 года, говорят в компании. Гендиректор «Калашникова» Алексей Криворучко подчеркнул, что судостроительный кластер концерна обладает серьезным опытом в производстве морских и речных судов. По его словам, в рамках диверсификации для строительства сухогрузов будут привлечены «Верфь братьев Нобель» и экспертиза судозавода «Вымпел».

Для реализации идеи «Калашников» с ОАО «Дельта-Агро» создают Волго-Донскую судоходную компанию (ВДСК). Сергей Егоров, который возглавит ВДСК, отмечает, что проект обеспечить полный цикл производства, включая перевозку и продажу на внутреннем и внешних рынках. В свою очередь, Минпромторг организует финансирование на условиях льготного лизинга.

В регионе средний возраст судов 35—40 лет, списание старых происходит быстрее, чем появление новых. К моменту, когда теплоходы будут готовы к эксплуатации, треть судовладельцев могут уже уйти с рынка, считает гендиректор компании «Глогос проект» Константин Гриневич. На рынке наблюдается дефицит флота река—море, добавляет директор по развитию PortNews Надежда Малышева. Для восполнения используют схемы доставки зерна речными баржами и судами-накопителями на рейде порта Кавказ, поэтому строительство серии новых судов река—море упростит логистику.

Дарья Рукачёва
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров