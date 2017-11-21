Крупнейший российский разработчик и производитель боевого автоматического и снайперского оружия «Калашников» построит восемь сухогрузов и создаст своего оператора — Волго-Донскую судоходную компанию. Так концерн рассчитывает загрузить мощности своего судостроительного кластера. Эксперты полагают, что на фоне роста агроэкспорта, дефицита морских терминалов и зависимости перевозок зерна от инфраструктуры железной дороги компания может закрепиться в новой рыночной нише, пишет «Коммерсантъ».
Ориентировочные инвестиции составят 10 млрд рублей, проект рассчитан до 2022 года, говорят в компании. Гендиректор «Калашникова» Алексей Криворучко подчеркнул, что судостроительный кластер концерна обладает серьезным опытом в производстве морских и речных судов. По его словам, в рамках диверсификации для строительства сухогрузов будут привлечены «Верфь братьев Нобель» и экспертиза судозавода «Вымпел».
Для реализации идеи «Калашников» с ОАО «Дельта-Агро» создают Волго-Донскую судоходную компанию (ВДСК). Сергей Егоров, который возглавит ВДСК, отмечает, что проект обеспечить полный цикл производства, включая перевозку и продажу на внутреннем и внешних рынках. В свою очередь, Минпромторг организует финансирование на условиях льготного лизинга.
В регионе средний возраст судов 35—40 лет, списание старых происходит быстрее, чем появление новых. К моменту, когда теплоходы будут готовы к эксплуатации, треть судовладельцев могут уже уйти с рынка, считает гендиректор компании «Глогос проект» Константин Гриневич. На рынке наблюдается дефицит флота река—море, добавляет директор по развитию PortNews Надежда Малышева. Для восполнения используют схемы доставки зерна речными баржами и судами-накопителями на рейде порта Кавказ, поэтому строительство серии новых судов река—море упростит логистику.