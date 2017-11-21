В Курганской области в 2017 году уровень рецидивной преступности снизился на 11%, подростковой — на 15%, преступлений на бытовой почве — на 47%. Об этом доложил начальник управления специальных программ правительства региона Николай Снетков.
Программа «Профилактика правонарушений в Курганской области» на 2014—2018 годы», по его данным, дала хорошие результаты: в регионе функционирует многоуровневая система предупреждения правонарушений, которая оказывает влияние на снижение уровня преступности.
Во всех муниципальных районах и городских округах Зауралья работают добровольные народные дружины (31 дружина общей численностью 176 человек). Добровольные помощники участвовали в 249 спецмероприятиях по охране общественного порядка.
За счет программы будут приобретены 27 автомобилей для УМВД России по Курганской области (на это выделят порядка 16 млн рублей). 1,4 млн рублей получит администрация Кургана на приобретение и установку видеокамер.
В 2018 году силовики планируют усилить профилактику подростковой преступности, правонарушений в общественных местах, на улицах и совершенных гражданами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.