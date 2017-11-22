13:51 22 ноября 2017 0

На Ямале задержана крупная партия контрафактных шуб Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Управление Роспотребнадзора по ЯНАО отчиталось о результатах рейда по торговым точкам городов округа. У предпринимателей изъято 70 шуб на общую сумму 7,5 миллиона рублей, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ведомства.

Всего было осмотрено 274 меховых шубы и полушубка отечественного и импортного производства. Изъяты из продажи те меховые изделия, на которых отсутствовала необходимая маркировка. Шесть предпринимателей наказаны за торговлю шубами без радиометок, еще двое — за отсутствие деклараций соответствия качества на меховые изделия.

Какие именно шубы были изъяты — норковые, мутоновые, соболиные, на момент публикации материала выяснить не удалось. В Роспотребнадзоре по ЯНАО для предоставления данной информации запросили официальный запрос.

Напомним, что с 1 декабря 2016 года на территории ЕАЭС (Россиия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия) все производители, импортеры, оптовые и розничные продавцы обязаны маркировать изделия из меха контрольными знаками в виде чипа RFID-метки (Radio Frequency IDentification — технология радиочастотного распознавания). Сделано это для того, чтобы предотвратить незаконный оборот контрафактных меховых изделий, исчисляемый в 2015 году, согласно исследованию НИУ «ВШЭ», суммой до 2,5 триллиона рублей.