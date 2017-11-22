{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Кудрин возглавит ВТБ. Следственный комитет присоединят к прокуратуре. Губернатор Куйвашев сделал подарок Тунгусову
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,46
Динамика за 2 недели
Евро 69,82
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
22 ноября 2017
21 ноября 2017
20 ноября 2017
13:51  22 ноября 2017 0

На Ямале наложен арест на «незаконные» шубы. Теневой оборот меха достигает 2,5 трлн рублей

Поступившая в продажу зимняя одежда из новых коллекций екатеринбургских дизайнеров. Екатеринбург, шуба
На Ямале задержана крупная партия контрафактных шубФото: Александр Мамаев © URA.RU

Управление Роспотребнадзора по ЯНАО отчиталось о результатах рейда по торговым точкам городов округа. У предпринимателей изъято 70 шуб на общую сумму 7,5 миллиона рублей, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ведомства.

Всего было осмотрено 274 меховых шубы и полушубка отечественного и импортного производства. Изъяты из продажи те меховые изделия, на которых отсутствовала необходимая маркировка. Шесть предпринимателей наказаны за торговлю шубами без радиометок, еще двое — за отсутствие деклараций соответствия качества на меховые изделия.

Какие именно шубы были изъяты — норковые, мутоновые, соболиные, на момент публикации материала выяснить не удалось. В Роспотребнадзоре по ЯНАО для предоставления данной информации запросили официальный запрос.

Напомним, что с 1 декабря 2016 года на территории ЕАЭС (Россиия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия) все производители, импортеры, оптовые и розничные продавцы обязаны маркировать изделия из меха контрольными знаками в виде чипа RFID-метки (Radio Frequency IDentification — технология радиочастотного распознавания). Сделано это для того, чтобы предотвратить незаконный оборот контрафактных меховых изделий, исчисляемый в 2015 году, согласно исследованию НИУ «ВШЭ», суммой до 2,5 триллиона рублей.

Сергей Мороз
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров