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22 ноября 2017
14:52  22 ноября 2017 0

Уральскую благотворительную ассамблею презентуют в Париже от имени всей России

Заседание попечительского совета Екатерининской ассамблеи-2017, чебыкина ольга, черкашин владимир, флеганова татьяна
Такую идею выдвинули екатеринбургские банкирыФото: Александр Мамаев © URA.RU

Глава Уральского Сбербанка РФ Владимир Черкашин предложил сделать благотворительный аукцион «Екатерининская ассамблея» символом Екатеринбурга в заявке на Экспо-2025. Такое заявление прозвучало в ходе заседания попечительского совета благотворительного проекта, передает корреспондент «URA.RU».

«Надо выводить проект на новый уровень», — предложил Черкашин, являющийся заместителем председателя попечительского совета «Екатерининской ассамблеи». На вопрос инициатора аукционов Татьяны Флегановой, как ей выйти на российский заявочный комитет Экспо-2025, банкир сказал: «Не переживайте, я сам позвоню [руководителю заявочного комитета Светлане] Сагайдак».

Он попросил представить ему видеоролики «Екатерининской ассамблеи», чтобы передать их в заявочный комитет. По замыслу Черкашина и его единомышленников, эти видеоматериалы, рекламирующие социальные проекты Екатеринбурга, реализуемые на средства благотворителей, должны быть представлены в видеороликах о Екатеринбурге как о претенденте на проведение всемирной выставки EXPO-2025.

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«Екатерининская ассамблея» — крупнейший благотворительный проект Урала: это аукционы, на которых богатые уральцы жалуют миллионные суммы на реализацию новаторских социальных проектов (в декабре 2016 в ходе аукциона было собрано 11 млн рублей). В попечительский совет ассамблеи входят президент Свердловского союза промышленников и предпринимателей Дмитрий Пумпянский, вице-президент СОСПП Михаил Черепанов, председатель Уральского банка Сбербанка РФ Владимир Черкашин, гендиректор «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев, директор «Общества «Малышева-73» Игорь Заводовский и многие другие.

В 2017 году благополучателем Екатерининской ассамблеи станет проект «Мастерские безграничных возможностей» по социализации людей с особенностями развития. В рамках проекта в Екатеринбурге создается площадка с оборудованными рабочими местами для людей с инвалидностью, в том числе ментальной, а также колясочников, чтобы они могли получить навыки, которые помогут им впоследствии для трудовой деятельности. Очередной, седьмой благотворительный вечер «Екатерининской ассамблеи» пройдет в Екатеринбурге 8 декабря. Все собранные средства будут переданы проекту «Мастерские безграничных возможностей».

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Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
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