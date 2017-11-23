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23 ноября 2017
22 ноября 2017
01:55  23 ноября 2017 0

Путин предложил Аргентине помощь в поиске пропавшей подводной лодки

Выступление Владимира Путина на дискуссионном клубе
Владимир Путин обсудил ЧП с президентом Аргентины по телефонуФото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский лидер Владимир Путин предложил президенту Аргентины Маурисио Макри помощь в поисках пропавшей подводной лодки «Сан-Хуан». О состоявшемся телефонном разговоре глав двух стран говорится на сайте Кремля.

Как отмечается в сообщении, в беседе Владимир Путин высказал собеседнику слова поддержки и предложил помощь в поисковой операции: «С российской стороны предложено оказать соответствующую помощь в поисково-спасательных работах. Условлено поддерживать на этот счёт контакты между министерствами обороны обеих стран».

Ранее, напомним, ВМС США направили на поиски пропавшей подводной лодки автономные подводные аппараты, которые будут прочесывать дно океана, где предположительно затонула субмарина.

«Сан-Хуан», напомним, перестала выходить на связь 15 ноября. Она следовала из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту находились 44 члена экипажа. Через несколько дней ВМС Аргентины сообщили о получении семи сигналов, которые, предположительно, посылались с подлодки. Тем не менее, контакт с ней установить не удалось.

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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