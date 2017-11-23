Путин предложил Аргентине помощь в поиске пропавшей подводной лодки

01:55 23 ноября 2017 0

Владимир Путин обсудил ЧП с президентом Аргентины по телефону Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский лидер Владимир Путин предложил президенту Аргентины Маурисио Макри помощь в поисках пропавшей подводной лодки «Сан-Хуан». О состоявшемся телефонном разговоре глав двух стран говорится на сайте Кремля.

Как отмечается в сообщении, в беседе Владимир Путин высказал собеседнику слова поддержки и предложил помощь в поисковой операции: «С российской стороны предложено оказать соответствующую помощь в поисково-спасательных работах. Условлено поддерживать на этот счёт контакты между министерствами обороны обеих стран».

Ранее, напомним, ВМС США направили на поиски пропавшей подводной лодки автономные подводные аппараты, которые будут прочесывать дно океана, где предположительно затонула субмарина.

«Сан-Хуан», напомним, перестала выходить на связь 15 ноября. Она следовала из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту находились 44 члена экипажа. Через несколько дней ВМС Аргентины сообщили о получении семи сигналов, которые, предположительно, посылались с подлодки. Тем не менее, контакт с ней установить не удалось.