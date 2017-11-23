18:58 23 ноября 2017 0

Жители Нижнего Тагила будут решать коммунальные вопросы через Госжилинспекцию Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Администрация Нижнего Тагила больше не сможет напрямую заниматься обращениями граждан в жилищно-коммунальной сфере. По данным источника «URA.Ru» в городской думе, мэрия получила предписание прокуратуры, по которому все жалобы тагильчан по вопросам ЖКХ, городские чиновники обязаны перенаправлять в Госжилинспекцию.

По мнению главы аппарата городской администрации Андрея Ленды, предписание прокуратуры неизбежно скажется на качестве услуг и сроках обработки запросов, поскольку жалобами будут заниматься службы, не подконтрольные городским властям. «С точки зрения эффективности и реального оказания помощи граждан, а именно на это нацелена администрация, это, конечно же, скажется негативно. При решении вопросов мы принимаем реальные меры, чтобы ситуацию улучшить. Как будет теперь — мы не знаем. У граждан неизбежно возникнут вопросы, почему их жалобы долгое время остаются без внимания», — заявил Ленда в беседе с «URA.RU».

Старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова заявила, что никакого запрета на рассмотрение жалоб граждан властям Нижнего Тагила не выносилось. Напротив, по результатам прокурорской проверки выяснилось, что городская администрация неоднократно затягивала с ответами на обращения граждан, в некоторых случаях не передавала их жалобы профильным службам. В этой связи против чиновников мэрии возбудили 3 административных дела.

«Была проведена проверка о соблюдении законодательства при рассмотрении обращения граждан, по результатам которой выявлены конкретные факты нарушений. Таких насчитывается более десяти. Администрация в срок не передавала обращения не были направлены в Госжилинспецкию и полицию», — рассказала Канатова.

Комментируя заявление представителя Свердловской прокуратуры глава аппарата администрации Нижнего Тагила отметил, что заявления граждан своевременно передаются узкопрофильным службам. «Передача обращений, требующих внимания конкретных служб осуществляется. И граждане уведомляется, когда их жалобы перенаправляются в ту или иную службу. За каждым ответом у нас осуществляется контроль качества исполнения обращения. Глава города требует, что граждане были удовлетворены выполненной работой, либо своевременным ответом», — уточнил Ленда.