Пропавшую аргентинскую подлодку мог погубить взрыв

21:45 23 ноября 2017 0

Моряков пока не могут найти Фото: Анастасия Гусарова © URA.RU

Представитель ВМС Аргентины Энрике Балби заявил, что в районе пропажи подводной лодки «Сан-Хаун» произошел взрыв. «Мы получили информацию от посла в Австрии об аномальном одиночном коротком мощном неядерном событии, которое может быть взрывом», — отметил Балби.

Взрыв зафиксирован в тот день, когда корабль последний раз выходил на связь. Контакт с подлодкой был потерян в южной Атлантике 15 ноября. На борту судна находились 44 члена экипажа, сообщает «Национальная служба новостей».

Подводники во время последнего выхода на связь сообщили о неполадках в аккумуляторах, однако позже поломку удалось устранить.

Ранее «URA.RU» писало о том, российский президент Владимир Путин предложил своему аргентинскому коллеге Маурисио Макри помощь в поисках пропавшей подлодки.