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24 ноября 2017
23 ноября 2017
Главные новости Курганской области
19:13  24 ноября 2017 0

Загрустивших курганцев отправят в «Школы радости»

Открытая лицензия на 28.07.2015. Эмоции.Люди., веселье, радость, смех, счастье, детство
Жителей Курганской области научат любить жизньФото: Pixabay

В Курганской области открывают свои двери «Школы радости», которые помогут жителям Зауралья справиться с негативными мыслями. Об этом на заседании межведомственной комиссии в правительстве региона сообщила внештатный специалист-психиатр департамента здравоохранения Ирина Соболева, передает корреспондент «URA.RU».

В «Школах радости» специалисты будут консультировать зауральцев, которые заметили у себя симптомы депрессии, и учить любить жизнь. Это, в частности, позволит снизить число самоубийств, по количеству которых Курганская область входит в первую десятку регионов России.

По словам Соболевой, «школы» начнут свою работу при медучреждениях всего региона. Первая уже открылась на базе Курганской областной психоневрологической больницы.

Задать вопрос психологу жители региона также могут онлайн на сайте Курганской ОПНБ. Работает в регионе и бесплатный детский телефон доверия: 8-800-2000-122.

Инна Касаткина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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