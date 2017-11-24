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24 ноября 2017
20:56  24 ноября 2017 0

Жертвами теракта в мечети Египта стали более двухсот человек. ВИДЕО

Число жертв теракта растетФото: соцсети

Число погибших при взрыве в мечети на севере Синайского полуострова возросло до 235 человек, более сотни ранены. Как сообщают СМИ страны, выжившие пытались бежать из помещения, однако на улице их расстреливали боевики.

На кадрах, опубликованных в Сети, видны огонь и клубы черного дыма, поднимающиеся над всеми ближайшими зданиями. Как напоминает телеканал 360, во время пятничной молитвы в деревне Эр-Рауда в 30 километрах западнее города Эль-Ариша произошел взрыв. Террористы сначала окружили мечеть, а затем взорвали бомбу в зале, где молились верующие. В панике люди бежали из мечети, но их начали расстреливать. Также террористы стреляли по каретам скорой помощи, где врачи оказывали помощь раненым.

В местной службе безопасности уточнили, что в мечети на момент теракта могло находиться до 500 человек, сообщает информагентство Nation News. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил в стране общенациональный трехдневный траур по жертвам теракта. Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями лидеру Египта в связи с терактом на севере Синайского полуострова, напоминает RT.

Нина Калинина
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