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24 ноября 2017
21:12  24 ноября 2017 0

В пятиэтажке Мурманска взорвался газ. Жильцов эвакуировали из горящего дома. ВИДЕО

Пожар в Пушкинском музее. Москва, пожарные, тушение пожара
После взрыва газа в доме начался пожар (снимок из архива)Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Мурманске из-за взрыва газа в пятиэтажном доме произошел пожар. На данный момент известно о двух пострадавших.

После взрыва газа в одном из подъездов домов на улице Зеленая, 78 возникла угроза обрушения конструкции, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах города. После этого было принято решение эвакуировать из подъезда всех жильцов. Кроме того, на пятом этаже после взрыва загорелись две квартиры и крыша здания.

По данным МЧС Мурманской области, пожар был ликвидирован спустя час после сообщения о возгорании. В тушении огня принимали 67 человек личного состава и 15 единиц техники. До сих идет разбор и проливка конструкций.

На месте ЧП мэрия города организовала оперативный штаб, который возглавил градоначальник Андрей Сысоев, сообщается на официальном сайте администрации Мурманска.

Напомним, 9 ноября в многоэтажке в центре Ижевска произошел взрыв газа. В результате обрушился угловой подъезд с первого по девятый этаж. Погибли семь человек. Как выяснило следствие, взрыв в многоквартирном доме устроил жилец Александр Копытов. Он рассказал дознавателям, что ему приказали открыть газ и обрезать шланг голоса в голове. В отношении задержанного мужчины будет проведена психиатрическая экспертиза. Следствие предъявило мужчине обвинение в умышленном убийстве двух и более человек.

Нина Калинина
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